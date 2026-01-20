Uluslararası Af Örgütü'nden İran Protestoları Raporu

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, İran protestolarına ve protestolar sırasında yaşananlara dair bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Uluslararası Af Örgütü İran Araştırmacısı Rana Bahreini, "İran'da otorite, insanlara 'isyan eden ve devleti tehdit edebilecek herkese karşı güç kullanmaya hazırız' mesajı veriyor" diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), İran'daki protestolar ve yaşanan insan hakları ihlallerine dair "edinebildikleri bilgiler ışığında" bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Online toplantıya katılan UAÖ İran Araştırmacısı Rana Bahreini, internetin bir süredir tamamen kapalı olmasından dolayı bölgeden tam olarak haber alamadıklarını, "devletin yaşanan insan hakları ihlallerini ve protestocuların uğradığı kötü muameleyi gizlemek adına bu tarz karartmaları kullandığını" aktardı.

Bahreini, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tanıklar ve mağdurlardan edinebildiğimiz bilgiler kadarı ile yaşananlardan haberdarız. İran'da otorite, internet karartmaları ve haberleşme ağının akışını kendi yaptıklarını gizlemek adına kullanıyor. Edinebildiğimiz bilgilere göre, güvenlik güçleri protestoculara karşı ağır makineli saldırı silahları kullanıyor. Otomatik silahların olduğu araçlar, yolları keserek insanların geçişleri esnasında denetlemeler yapıyor. İran'da hükümetin insanlara verdiği mesaj şu: protesto eden ve devleti tehdit edebilecek herkese karşı güç kullanmaya hazırız. İnsanlar öldürülüyor ve uluslararası hukuk ihlal ediliyor. Uluslararası toplumun bileşenlerine çağrı yapıyoruz. İran'da yaşananlara karşı tepki göstermemiz gerekiyor. Suçlulara karşı bu katliamı durdurma yönünde çağrımızı yineliyoruz ve destek istiyoruz."

"Yetkililer, binlerce insanı siyasi sebepler gözeterek gözaltına alıyor"

Uluslarası Af Örgütü İran Araştırmacısı Rana Bahreini ayrıca protestolarda yer alan insanların, hukuka ve insan haklarına aykırı şekilde gözaltına alındığını ve bazı mağdurların arama esnasında tacize uğradığını belirtti. Bahreini, "Elimize ulaşan mağdur ifadeleri ve görgü tanıklarına göre bazı kadınlar arama esnasında taciz ediliyor. Şu ana kadar tutuklanan gösterici sayısı öğrenebildiğimiz kadarı ile 2 bini geçmiş durumda. Hukuka aykırı tutuklamalar yaşanıyor. Siyasi sebepler gözetilerek gözaltılar yaşanıyor. Siyasi baskı kurulmaya çalışılıyor" ifadelerine yer verdi.