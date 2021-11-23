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Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Sertifikalı İlişki Koçu Gürkan Keçici kimdir? - Son Dakika

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Sertifikalı İlişki Koçu Gürkan Keçici kimdir?

23.11.2021 14:09
Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Sertifikalı İlişki Koçu Gürkan Keçici kimdir?

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) sertifikalı İlişki Koçu Gürkan Keçici, halihazırda yaşam ve ilişki koçluğu yapmaktadır. Kişisel gelişim ve davranış bilimlerinde kendini geliştiren ve bu alanlarda gerekli eğitimleri alan Keçici, takipçileri için ilişki üzerine videolar hazırlayarak sosyal medya platformlarından yayınlamaktadır.

Gürkan Keçici, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuş ve eğitim hayatına başladıktan sonra çalışma hayatının da aktif bir üyesi olmuştur. Farklı sektörlerde çalışan ve kendini farklı alanlarda geliştiren Keçici, yaşam ve ilişki koçluğu sertifikalarını alarak bu alana yönelmiştir.

Gürkan Keçici, ilgilendiği sektörlere yönelerek bu alanlarda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Eğitimi sırasında 18 yıl boyunca çalışma hayatının da bir üyesi olarak birçok sektörde deneyim kazanmıştır.

2015 yılı itibarıyla kişisel gelişim ve davranış bilimlerine yönelen, bu alanda kendini geliştirmek isteyen Keçici, farklı üniversitelerdeki sertifikaları programlara dahil olmuştur. Ayrıca bu alandaki çalışmaları yakından takip ederek makale ve monologlar yazmıştır.

Yaşam Koçluğu ve İlişki Koçluğu Üzerine Eğitim Aldı

İlişki Koçu Gürkan Keçici, Başkent Üniversitesi Yaşam Koçluğu ile Yeditepe Üniversitesi İlişki Koçluğu programlarına dahil olarak Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) sertifikası almaya hak kazanmıştır. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili analizler yapan Keçici, bu analizleriyle sağlıklı ilişkilerde hangi hususların ön plana çıktığını belirlemeye çalışmıştır. Bu konudaki analizleriyle ilgili videolar hazırlamıştır.

Youtube Videoları İlk Kitabı için İlham Oldu

İkili ilişkilere yönelen İlişki Koçu Gürkan Keçici, kadın-erkek ilişkilerine yönelik hazırladığı videoları Youtube ve çeşitli sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştır. Analizlerini esprili bir şekilde dile getirdiği için ilgi çekmiş ve zamanla daha çok video paylaşmaya başlamıştır. Youtube üzerinden paylaştığı videoları, ilk kitabı için kendisine ilham kaynağı olmuştur.

İlişkinin evreleriyle ilgili derinlemesine analizler yaptığı kitabı Cepte Olmadan Aşk, 2021 yılında yayımlanarak okurlarla buluşmuştur. Aşk ilişkilerinde farklı parametrelerin devreye girdiğini vurgulayan Keçici, her ilişkinin kendine özgü dinamikleri olduğunu da ifade etmiştir. Okurların aşk ilişkilerine farklı bir pencereden bakmasını hedefleyen Keçici, sağlıklı ilişkilerde olması gerekenleri de kitabında vurgulamıştır.

Keçici, önemli bir problem olan ayrılık sonrası insanın hayatını nasıl yönetmesi gerektiği konusunda yönlendirmeler yaparak ilişki sonrası yaşama yönelik de önemli çalışmalar yapmaktadır.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Sertifikalı İlişki Koçu Gürkan Keçici kimdir?

İstanbul, Youtube, Fatih, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Sertifikalı İlişki Koçu Gürkan Keçici kimdir? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Sertifikalı İlişki Koçu Gürkan Keçici kimdir? - Son Dakika
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