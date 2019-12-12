"Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bas¸kanlıgˆınca düzenlenen "Uluslararası Yerel Yo¨netimlerde Kadın S¸urası"nda Bağlar Belediyesi tanıtım standı açtı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde AK Partili belediyelerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte açılan tanıtım stantları arasında yerini alan Bağlar Belediyesi, hem Diyarbakır'ı hem de Bağlar ilçesini tanıtma imkanı buldu.

Tanıtım filmleri ve ilgili görsellerle kentin ve ilçenin anlatıldığı stant yoğun ilgi gördü.

Bağlar Belediyesi standını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, AK Parti Bölge Koordinatörü Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve diğer katılımcılar ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyelerin buluştuğu etkinliği fırsata çevirdiklerini, yapılan çalışmaları anlatma imkanı bulduklarını dile getirdi.