Ümit Özdağ'dan Pakize Akbaba'ya Ziyaret

"Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Başkanlık Divanı Üyelerimiz Azmi Karamahmutoğlu, Nazif Okumuş, Av. Tayga Ak ve Maltepe İlçe Başkanımız Mesut Şimşek ile birlikte İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ ziyarette Dernek Başkanı Pakize Akbaba ile bir araya geldi."