Umman'da Bot Kazası: 3 Turist Hayatını Kaybetti

Umman'ın başkenti Maskat açıklarında Fransız turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 3 turist hayatını kaybederken 2 turist de yaralandı.

Umman'da Fransız turistleri taşıyan bot alabora oldu. Polis, botun Maskat açıklarında batması sonucu 3 Fransız turistin hayatını kaybettiğini açıkladı. Botta 25 Fransız turistin ve bir tur rehberi ile kaptanın bulunduğunu bildiren polis, iki turistin de hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MASKAT