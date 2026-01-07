Umman Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Politika

Umman Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

07.01.2026 13:29
Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi, Türkiye'de ticaret ve bölgesel konuları görüşmek üzere olacak.

UMMAN Sultanlığı Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ummanlı mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Türkiye'nin Umman'la ticaret hacmini 5 milyar dolar ortak hedefine yükseltmeyi arzu ettiklerini belirtmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın, Umman'ın bölgesel konuların diyalog yoluyla çözümüne sunduğu katkıların takdirle karşılandığını ifade etmesi, Türkiye'nin, Umman'ın komşusu olan Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediğini kaydetmesi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin çağrısıyla Riyad'da düzenlenmesi öngörülen konferansın Yemen'in istikrarına katkı sağlamasının temenni edildiğini belirtmesi öngörülüyor.

GAZZE GÜNDEMİ

Türkiye'nin Yemen'in egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi de beklenen Fidan'ın, Gazzelilerin barınma ihtiyacı başta olmak üzere ağır kış şartlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmasının ateşkes koşullarıyla bağdaşmadığına dikkat çekmesi, Gazze'ye insani yardımların yeterli miktarda ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının sağlanması konusunda uluslararası toplumun işgalci güç İsrail'e baskı yapması gerektiğini belirtmesi, Gazze'deki sürecin ikinci aşamaya taşınması gerektiği ve bu kapsamda hayata geçirilmesi öngörülen mekanizmalara yönelik Türkiye'nin görüşlerinin ilgili taraflarla paylaşılmakta olduğunu aktarması planlanıyor.

SURİYE VE SUDAN KONUSU

Bakan Fidan'ın ayrıca; İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını açıklamasının, istikrarsızlaştırıcı politikalarını bölgenin tümüne yayma hedefinin yeni bir adımını teşkil ettiğini kaydetmesi, Suriye'nin terörden arındırılmasının Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği açısından önemine dikkat çekmesi, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini belirtmesi, Türkiye'nin Sudan'da bir an evvel ateşkesin ve barışın sağlanmasını arzu ettiğini ifade etmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

