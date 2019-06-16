Ümraniyespor'da yeni başkan Tarık Aksar oldu
1 saat önce
Ümraniyespor'da gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:18 Kaynak: İHA
Ümraniyespor'da gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Ümraniyespor'da bugün Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleşti. Genel kurul sonucunda Ümraniyespor Kulübü'nün yeni başkanı Tarık Aksar oldu.
Aksar başkanlığındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Yusuf Ethem Koyuncu
Feridun Çamur
Adnan Hacıoğlu
Emin Temiz
Şükrü Gökhan
Kadir Er
Nuh Aşçı
İrfan Şeker
Avni Karal
Osman Güney
Yedek Üyeler
Erdal Canel
Gürol Yanık
Mustafa Gülnar
Yiğit Soylu
Abdullah Koyak
Denetim Kurulu
Asil Cem Sultan
Yazıcı Serkan
İnanoğlu
Ahmet Öztürk
Yedek
Osman Ceylan
Ahmet Kiremitçi
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