Umre Dönüşü Yıkım Şoku

03.02.2026 22:32
Filistinli Bessam el-Caafra, umreden döndüğünde evinin yıkıldığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden Filistinli Bessam el-Caafra, döndüğünde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evinin İsrail tarafından yıkıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Yerel basına göre, Batı Şeria'nın el-Halil kentine bağlı Tarkumiya beldesinde yaşayan Caafra, umreden döndüğünde evinin enkazıyla karşı karşıya kaldı.

Umre ibadetini yerine getiren Filistinli adamın yaşadığı sevinç, şahit olduğu yıkım manzarasıyla yerini derin bir üzüntüye bıraktı.

İsrail güçleri tarafından yıkılan evinin enkazı karşısında gözyaşlarını tutamayan Caafra'nın çaresizlik içinde dua ettiği anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Yerel Quds Network'a konuşan Caafra, tüm Filistin halkının bu acıları yaşadığını belirterek, "Filistin halkı, yıkım, ölüm, zorla yerinden edilme ve abluka altında yaşamaya çalışıyor." dedi.

Caafra, "Bizi tüm bu yaşadıklarımızdan kurtarması için Allah'a dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor.

İsrail, Filistinlilere ve mülklerine yönelik artan kısıtlamalar kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da düzenli olarak konutları ve tarım tesislerini hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

