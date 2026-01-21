Umut Kervanı'nın 2025 Yardım Faaliyetleri - Son Dakika
Umut Kervanı'nın 2025 Yardım Faaliyetleri

21.01.2026 14:16
Umut Kervanı Vakfı, 2025'te 327 milyon lira yardım yaparak 3,5 milyon kişiye ulaştı.

Umut Kervanı Vakfı, 2025 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 327 milyon 351 bin 473 lira değerinde yardım gerçekleştirerek yaklaşık 3,5 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

Vakfın 2025 yılı faaliyet raporu, Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporu okuyan Umut Kervanı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya Tanıtım Başkanı Davut Işık, 2025'te yurt dışı yardımların önemli bir bölümünün Gazze'ye yapıldığını belirtti.

Gazze'ye ulaştırılan yardım tutarının 159 milyon 42 bin 263 lira olduğunu bildiren Işık, bunun yurt dışı yardımların yüzde 73'ünü oluşturduğu söyledi.

Işık, defalarca bombalanarak kullanılamaz hale gelen Nasser Tıp Merkezine bağlı Hind Al Duğma Diyaliz Hastanesinin onarılarak yeniden hizmete açıldığını, burada günlük 200'ün üzerinde diyaliz hastasına sağlık hizmeti verilmeye başlandığını kaydetti.

Gazze'ye yönelik yardımlar kapsamında, acil tıbbi malzeme desteği, ameliyat projeleri, çadır kentler, çadır okullar, gıda paketleri, sıcak yemek dağıtımları ve nakdi yardımların sürdüğünü dile getiren Işık, Kurban Bayramı'nda farklı ülkelerde kesilen kurbanların etlerinin konserve haline getirilerek Gazze'ye ulaştırıldığını anlattı.

Işık, ayrıca Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan ve yaklaşık 47 ülkenin katılımıyla düzenlenen Küresel Sumud Filosu'na bir gemi organizasyonuyla destek verildiğini ifade etti.

Vakfın 2025'te yurt dışında 30'u aşkın ülkede faaliyet yürüttüğünü belirten Işık, Filistin ve Gazze başta olmak üzere Sudan, Suriye, Yemen, Afganistan, Lübnan ile Balkanlar ve Afrika ülkelerinde cami ve medrese inşası, gıda ve giyim yardımları, sıcak yemek dağıtımı, su kuyusu projeleri, sağlık destekleri, katarakt ameliyatları, eğitim yardımları ve kurban organizasyonlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıldığını dile getirdi.

Işık, yurt dışı yardımların toplam tutarının 241 milyon 710 bin 262 lira olduğunu bildirdi.

"Yaklaşık 3,5 milyon insana umudu taşımanın huzurunu yaşadık"

Davut Işık, vakfın yurt içinde ise 86 dernek ve temsilcilik aracılığıyla faaliyet gösterdiğini, gıda, giyim, kırtasiye, kışlık yardım ve kurban eti dağıtımlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağladığını kaydetti.

Büyükşehirlerde hayata geçirilen "Sosyal Yardım Marketleri" projesiyle, ailelerin verilen alışveriş kartları sayesinde temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılayabildiğini anlatan Işık, 2023'teki depremlerin ardından kurulan Umut Kervanı Afet Yönetimi Başkanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin sayısının 2025 itibarıyla 15'e çıkarıldığını, AFAD ve Kızılay ile işbirliği ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Işık, yurt içindeki sosyal yardım faaliyetleri kapsamında geçen yıl yaklaşık 105 bin aileye, 85 milyon 641 bin 211 lira tutarında destek sağlandığını belirterek, "2025 yılında yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 720 bin aileye toplamda 327 milyon 351 bin 473 lira değerinde insani yardım hizmetinde bulunarak, yaklaşık 3,5 milyon insana umudu taşımanın huzurunu yaşadık." dedi.

Gazze'deki saldırılar sonucu ailesini kaybederek tek başına kalan çocuklara yönelik kalıcı maddi ve manevi desteklerin 2026'da da öncelikli hedefleri arasında yer alacağını vurgulayan Işık, "Gazze özgürlüğüne kavuşana, yeniden inşa edilip insan onuruna yakışır hayat şartları sağlanana kadar yardımlarımız artarak sürecek. Ülkemizde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında umudu yeniden inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

