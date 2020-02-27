Üniversite öğrencisi pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika

SİNOP'ta üniversite öğrencisi Furkan Y. (19), kaldığı pansiyonda ölü bulundu. Yanında boş çakmak gazı tüpü bulunan Furkan Y.'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

? Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Rekreasyon Yönetimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Y., Korucuk Mahallesi'nde kaldığı pansiyonda, odasından çıkmayınca arkadaşları merak etti. Odaya giren arkadaşları, Furkan Y.'yi yerde hareketsiz bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Furkan Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Yanında boş çakmak gazı bulunan Furkan Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.