Son Dakika Haberleri: Ünlü deniz ineği yediği plastik yüzünden öldü
BBC
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Ünlü deniz ineği yediği plastik yüzünden öldü

1 saat önce

Tayland'da bu yıl başında kurtarılan deniz ineği (dugong), midesindeki plastik kalıntılarının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü deniz ineği yediği plastik yüzünden öldü, System.String[]

Tayland'da birkaç ay önce kurtarılan deniz ineği (dugong), midesindeki plastik kalıntılarının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Meryem adı verilen deniz ineği, Nisan ayında Tayland'da bir sahile vurmasının ardından kurtarılarak korumaya alınmıştı.

Deniz ineği, kendisini kurtaran dalgıçlara "sarıldığı" fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla, dünyaca tanınır olmuştu.

8 aylık deniz ineği bir hafta önce hastalanmış ve yemek yemeyi kesmişti. Meryem'in müdahalelere rağmen, Cumartesi gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı.

Trang bölgesi su parkı müdürü Chaiyapruk Werawong "Meryem midesindeki iltihabın kanını zehirlemesi sonucu hayatını kaybetti" dedi.

Bu otobur deniz memelisinden Tayland sularında sadece birkaç yüz tane kaldığı tahmin ediliyor.

"20 cm'lik plastik parçası"

Meryem'e yapılan otopside midesinde biri 20 cm uzunluğunda bazı plastik parçaları bulundu.

Deniz ineğinin tedavisiyle sorumlu veterinerlerden Nantarika Chansue "Meryem'in ölümü hepimizi çok üzdü, ama bu bize nesli tehlikedeki hayvanları kurtarmak için doğayı korumamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

Tayland'da geçen yıl da 80'den fazla plastik poşet yiyen bir kılavuz balina hayatını kaybetmişti.

Tayland, Meryem, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:08 
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