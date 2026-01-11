Ünlü modacı Pınar Bent, fenomenlere savaş açtı

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu bölümünde, sunucu Gökay Kalaycıoğlu modacı Pınar Bent'i konuk etti. Programda Bent, markalaşma sürecinden kadın olmanın zorluklarına, hakkında çıkan iddialardan yurt dışına taşınma kararına kadar birçok konuda samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU YERLERE DESTEKLE DEĞİL, ÇALIŞARAK GELDİM"

Kariyeri boyunca hakkında söylenenleri umursamadığını dile getiren Pınar Bent, başarı hikâyesinin arkasında herhangi bir destek ya da ortaklık olmadığını "Ben buralara Dilan Polatlar gibi gelmedim" ifadesi ile vurguladı. Adının farklı isimlerle anılmasına ve kulaktan dolma iddialara sert çıkan Bent, "Benim böyle bir başarı hikâyem hiç olmadı. Gerçekten çalışarak, işimi takip ederek bu yerlere geldim" dedi.

İşin mutfağından geldiğini belirten Bent, yetenek ve bilgi olmadan markalaşmanın mümkün olmadığını ifade ederek, "Yeteneğin yoksa, işi bilmiyorsan arkanda kim olursa olsun ayakta kalamazsın" sözleriyle sektörde kalıcılığın emeğe bağlı olduğunun altını çizdi. Hiçbir zaman ortağı olmadığını söyleyen Bent, İzmir'de ailesinden gelen mesleği küçük bir dükkânla İstanbul Fatih'te büyüttüğünü anlattı.

"ÖNÜMÜ GÖREMEDİĞİM BİR TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEMEDİM"

Son dönemde Londra'da yaşadığını açıklayan Pınar Bent, Türkiye'den uzaklaşma kararının arkasında ekonomik belirsizliklerin yattığını söyledi. Artan maliyetler, dövizdeki dalgalanmalar ve sürekli değişen fiyatlar nedeniyle önünü göremediğini ifade eden Bent, "Bir ay önce verdiğim fiyatla bugünkü maliyet arasında korkunç fark var. İpliğe kadar her şey artıyor" dedi.

Ülkesini ve işini çok sevdiğini vurgulayan Bent, buna rağmen her güne mutsuzlukla uyanmaktan yorulduğunu belirterek, çocuklarını da yurt dışında yaşamaya teşvik ettiğini söyledi. Dedikoduların artık kendisi için bir anlam ifade etmediğini dile getiren Bent, "Sonuca bakılsın. Konuşuluyorsam demek ki doğru bir yerdeyim" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.