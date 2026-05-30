Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu\'na zehir zemberek mektup: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkiler büyüyor. Ünlü oyuncu Şebnem Sönmez, kaleme aldığı "Arınmak" başlıklı açık mektupta, Kılıçdaroğlu’na yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı. Sönmez, "Siyaset sahnesine ilk çıktığınız günden beri sizi neden sevmediğimin kanıtlarını bu ülkeye mütemadiyen nasıl sunduğunuzu duyun diye yazıyorum" dedi ve ekledi: Sizden arınmış bir ülke istiyorum.

"BUGÜN ÜLKEMİN CANINI NEYE FEDA ETTİĞİNİZİ MERAK EDİYORUM"

Mektubunda Kılıçdaroğlu’nun siyasi geçmişine ve 78 yaşına basmasına vurgu yapan Sönmez, peş peşe sert sorular yöneltti. "Anayasa'ya aykırı ama evet" denilen süreçleri ve Adalet Yürüyüşü’nü hatırlatan ünlü oyuncu, Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle yüklendi: "Geçmişinize dair sorularım sayısız, cevaplarını merak etmiyorum. Bugün ülkemin canını neye feda ettiğinizi merak ediyorum. Bugün bir milletvekili bile değilken Genel Başkanlığını yıllarca üstlendiğiniz CHP’nin devlet tarafından 'atanmış' başkanı olmayı kendinize yakıştırıyor musunuz?"

"GENEL MERKEZDE SERVİS EDİLEN ÇİKOLATALAR AFİYET OLMASIN"

Ünlü oyuncu, CHP içinde yaşanan liderlik krizine ve mevcut yönetimin dışarıda kalmasına da değindi. Sönmez, "Seçilmiş Genel Başkan Milli Egemenlik Parkı’na yağmurdan sırılsıklam yürürken, genel merkez binanızda servis edilen çikolatalar afiyet olmasın. Olamaz zaten. Siz gururumda da üzüntümde de zerre kadar yer almıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİ SİZİN ZİHNİYETİNİZDEN ARITMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Herhangi bir partinin üyesi ya da sempatizanı olmadığını, sadece hakkını arayan sade bir vatandaş ve oyuncu olduğunu belirten Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun varlığının arınmak istenen her şeyin sembolü olduğunu savundu. Mektubun en dikkat çekici kısmında ise şu ifadeler yer aldı: "Ben sizden arınmış bir ülke istiyorum. Cumhuriyeti, halkı ve partiyi sizin zihniyet ve edimlerinizden arıtmak boynumuzun borcudur. 'Devlet baba'ya güvenmiyor, muhalefet anaya inanıyorum."

"BEN İŞGALCİ DEĞİLİM, GÖRÜŞMEMEK ÜZERE"

Sönmez, mektubunu sert ve net bir mesajla noktaladı: "Sizin güvendiklerinizin de size asla yoldaş olmadığına, olamayacağına inancım hayat tecrübemle binlerce kez ortadadır. Söyleyeceğim daha çok şey var ama ben işgalci değilim. Görüşmemek üzere."