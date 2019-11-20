Son Dakika Haberleri: Ünlü ressam Picasso'ya ait 271 eseri 40 yıl garajında saklayan çiftin hapis cezası onandı
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Ünlü ressam Picasso'ya ait 271 eseri 40 yıl garajında saklayan çiftin hapis cezası onandı

6 saat önce

Fransız mahkemesi ünlü ressam Pablo Picasso'nun yüzlerce eserini 40 yıl boyunca evlerinin garajında saklayan eletrik tesisatçısı ve eşine hapis cezası verdi

Ünlü ressam Picasso'ya ait 271 eseri 40 yıl garajında saklayan çiftin hapis cezası onandı, System.String[]

Fransız mahkemesi ünlü ressam Pablo Picasso'nun yüzlerce eserini 40 yıl boyunca evlerinin garajında saklayan elektrik tesisatçısı ve eşine verilen ertelenmiş iki yıl hapis cezası onandı. Lyon Temyiz Mahkemesi, bu kararıyla uzun yıllardır süregelen dava sürecine son noktayı koydu.


80 yaşındaki elektrik teknisyeni Pierre Le Guennec ve eşi Danielle'in garajında saklanan ünlü İspanyol ressama ait 271 eser 2010 yılında Pierre'in bir sanat simsarı ile çalışmaların orijinal olup olmadığını tespit ederken gün yüzüne çıktı.

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Pablo Picasso, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:49 
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