ÜNLÜ ŞARKICI ZEYNEP SAĞDAŞ'IN EVİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

ÜNLÜ ŞARKICI ZEYNEP SAĞDAŞ'IN EVİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA

27.12.2020 11:27
ÜNLÜ ŞARKICI ZEYNEP SAĞDAŞ'IN EVİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA, System.String[]

Hayvanlarına bakması için emanet ettiği apartman görevlisinin hırsızlığı kameradaHaber: Ersan SAN / İstanbul, DHAArnavutköy'de yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi, apartman görevlisi tarafından soyuldu.

Hayvanlarına bakması için emanet ettiği apartman görevlisinin hırsızlığı kamerada

Haber: Ersan SAN/ İstanbul, DHA

Arnavutköy'de yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi, apartman görevlisi tarafından soyuldu. Hayvanlarına bakması için anahtarını verdiği apartman görevlisi Barış G.'nin hırsızlık yaptığı anlar kameraya takıldı. Evdeki eşyaları kurcalarken rahat tavırlarıyla dikkat çeken Barış G. toplam 60 bin TL değerinde hırsızlık yaptı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın Arnavutköy'deki evi 30 Ekim günü, saat 17.20 sıralarında soyuldu. Sağdaş, konser vermek için şehir dışına çıkmadan önce hayvanlarına bakması için  apartman görevlisi Barış G'ye anahtarını verdi. 2 Kasım'da evine geri dönen şarkıcı, yaklaşık 60 bin lira değerindeki 3 adet altın kolye, altın alyans, nakit para, kot gömlek ve cep telefonu, kulaklık malzemelerinin çalındığını fark etti. Hayvanlarını izlemek için yerleştirdiği güvenlik kameralarını izleyen Sağdaş, eşyalarının apartman görevlisi Barış G. tarafından çalındığını görerek polise haber verdi.

"ZİYNET EŞYALARINI İNCELEDİM" DEMİŞGüvenlik kamera görüntülerini alan ve parmak izi incelemesi yapan polis, apartman görevlisi Barış G.'yi gözaltına aldı. İfadesinde şarkıcının köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını söyleyen Barış G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Barış G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Barış G'nin ünlü şarkıcının evinde gezerek çekmeceleri açması, eşyayı tek tek incelediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Barış G.'nin yatak odası ve oturma odasındaki eşyayı karıştırırkenki rahat tavırları da dikkat çekti.

Türk Lirası, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNLÜ ŞARKICI ZEYNEP SAĞDAŞ'IN EVİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika


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