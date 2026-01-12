Ünlülerden ICE Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ünlülerden ICE Protestosu

12.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın Küre Ödülleri'nde ünlüler, ICE'yi protesto eden rozetler takarak tepki gösterdi.

Altın Küre Ödülleri töreninde aralarında Mark Ruffalo ve Ariana Grande'nin de bulunduğu bazı ünlü isimler, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimini protesto eden rozetler taktı.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 83.'sü düzenlenen Altın Küre Ödülleri töreninde ünlü isimler, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polislerinin, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı bir kadını aracında silahla vurmasına ICE'yi protesto eden rozetle tepki gösterdi.

ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, Wanda Sykes ve Natasha Lyonne kırmızı halıda rozetleri takarken, Jean Smart ve Ariana Grande ise balo salonuna girdikten sonra rozetleri yakalarına iliştirdi.

Ünlüler tarafından kullanılan siyah beyaz rozetlerde "ICE dışarı" ve "İyi ol" gibi sloganlar yer aldı.

"Bu tamamen tabandan gelen bir hareket"

"ICE dışarı" sloganlı rozet fikrinin, ABD'de çalışan hakları ve ekonomik adalet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Working Families Power'dan Nelini Stamp ile göçmen hakları alanında faaliyet yürüten Latino odaklı sivil toplum kuruluşu Maremoto Genel Müdürü Jess Morales Rocketto arasında yapılan bir mesajlaşma sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

Stamp, "Sivil toplumun, toplumun her kesiminin, sesini yükseltmesi gerekiyor. Sanatçılarımıza ihtiyacımız var. Eğlence sektöründe çalışanlara ihtiyacımız var. Toplumu yansıtan insanlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

ICE karşıtı rozet eyleminin organizatörlerinden Morales Rocketto ise, "Bu tamamen tabandan gelen bir hareket." dedi.

Söz konusu eylemin organizatörleri, Minneapolis'te, göçmenlere yönelik operasyon sırasında ICE birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Renee Nicole Good ve ICE tarafından vurularak hayatını kaybeden diğer kişilerin isimlerinin kamuoyunun bilmesini sağlamak için ödül sezonu boyunca kampanyayı sürdürme sözü verdi.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Ünlüler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlülerden ICE Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:12:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlülerden ICE Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.