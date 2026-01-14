UNRWA'dan İsrail'e 'utanç verici' eleştiri - Son Dakika
UNRWA'dan İsrail'e 'utanç verici' eleştiri

14.01.2026 16:30
UNRWA, Doğu Kudüs'teki sağlık merkezine yapılan baskını kınayarak varlıklarının sona ermekte olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in "utanç verici" eylemleri nedeniyle Doğu Kudüs'teki onlarca yıllık varlığının sona ermek üzere olduğu konusunda uyarıda bulundu.

UNRWA Batı Şeria Direktörü Roland Friedrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin UNRWA'ya ait Kudüs Sağlık Merkezine baskın düzenlediğini ve Birleşmiş Milletler tabelalarının kaldırılmasını talep ettiğini" belirterek, bu baskını "utanç verici bir adım" olarak niteledi.

Friedrich, söz konusu sağlık merkezinin, onlarca yıl boyunca üye ülkelerin desteğini aldığını ve birçok ülke temsilcisi tarafından ziyaret edildiğini ifade etti.

Açıklamada, İsrail'in uygulamalarının, BM Genel Kurulu tarafından kendisine verilen yetkiyi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yerine getirmesini engellemeye yönelik bir politika izlediğine dikkati çeken Friedrich, Doğu Kudüs'ün İsrail egemenliği altında bulunmadığını vurguladı.

"Bu baskının ardından sağlık merkezine 30 gün süreyle geçici kapatma kararı verildi ve merkez bir daha asla açılmayabilir." ifadelerini kullanan Friedrich, "Bütün bunlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te BM varlığının hızla azaldığına işaret ediyor." uyarısında bulundu.

UNRWA'nın, Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerindeki bazı tesislerde elektrik ve su hizmetlerinin kesilmesinin yakın olduğuna dair hizmet sağlayıcılardan bildirimler aldığı ve bu binalar arasında okullar, sağlık merkezleri ve diğer temel hizmet noktalarının da bulunduğunu aktaran BM yetkilisi, "İnsani yardım hizmetleri elektrik ve su olmadan yürütülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Orta Doğu, İsrail

