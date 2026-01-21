UNRWA'dan İsrail İddialarına Yanıt

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki yerleşkesinde yer alan taşınmazın " İsrail'e ait olduğu" yönündeki iddiaların asılsız ve hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA yerleşkesinde hiçbir mülkiyet hakkı bulunmadığını belirtti.

Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"Medyada yer alan haberlerin aksine, İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait Şeyh Cerrah yerleşkesinin bulunduğu mülkün sahibi değildir ve bu mülk üzerinde herhangi bir hakka da sahip değildir."

İsrail hükümetinin iddialarının yalan ve hukuk dışı olduğunu vurgulayan Lazzarini, söz konusu mülkle ilgili hiçbir zaman bir mülkiyet devri gerçekleşmediğini, UNRWA'nın araziyi 1952 yılından bu yana Ürdün hükümetinden kiraladığını, ancak araziye uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde pervasız bir şekilde el konulduğunu kaydetti.

"Uluslararası Adalet Divanı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da İsrail'in Doğu Kudüs'teki varlığının hukuka aykırı olduğuna ve bu varlığın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiğine hükmetmiştir." ifadesini kullanan Lazzarini, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenlik hakkı bulunmadığını ve İsrail yasalarının bu bölgelerde uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.