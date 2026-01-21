UNRWA'dan İsrail İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UNRWA'dan İsrail İddialarına Yanıt

21.01.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNRWA, Doğu Kudüs'teki mülkün İsrail'e ait olduğu iddialarını hukuk dışı ve asılsız buldu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki yerleşkesinde yer alan taşınmazın " İsrail'e ait olduğu" yönündeki iddiaların asılsız ve hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA yerleşkesinde hiçbir mülkiyet hakkı bulunmadığını belirtti.

Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"Medyada yer alan haberlerin aksine, İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait Şeyh Cerrah yerleşkesinin bulunduğu mülkün sahibi değildir ve bu mülk üzerinde herhangi bir hakka da sahip değildir."

İsrail hükümetinin iddialarının yalan ve hukuk dışı olduğunu vurgulayan Lazzarini, söz konusu mülkle ilgili hiçbir zaman bir mülkiyet devri gerçekleşmediğini, UNRWA'nın araziyi 1952 yılından bu yana Ürdün hükümetinden kiraladığını, ancak araziye uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde pervasız bir şekilde el konulduğunu kaydetti.

"Uluslararası Adalet Divanı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da İsrail'in Doğu Kudüs'teki varlığının hukuka aykırı olduğuna ve bu varlığın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiğine hükmetmiştir." ifadesini kullanan Lazzarini, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenlik hakkı bulunmadığını ve İsrail yasalarının bu bölgelerde uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA'dan İsrail İddialarına Yanıt - Son Dakika

İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:31:00. #7.11#
SON DAKİKA: UNRWA'dan İsrail İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.