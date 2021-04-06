Unutulmayan film müziklerinin bestecisi: Melih Kibar - Son Dakika

Unutulmayan film müziklerinin bestecisi: Melih Kibar

06.04.2021 13:55
Unutulmayan film müziklerinin bestecisi: Melih Kibar, System.String[]

Besteci ve söz yazarı Melih Kibar, imza attığı "Aile Şerefi", "Neşeli Günler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "Dila Hanım", "Tosun Paşa", "Çiçek Abbas" ve "Hababam Sınıfı"na yaptığı film müzikleriyle hatırlanıyor.

Besteci ve söz yazarı Melih Kibar, imza attığı "Aile Şerefi", "Neşeli Günler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "Dila Hanım", "Tosun Paşa", "Çiçek Abbas" ve "Hababam Sınıfı"na yaptığı film müzikleriyle hatırlanıyor.

Kibar, 6 Eylül 1951'de eski İzmir Belediyesi başkanlarından Osman Kibar'ın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, 8 yaşındayken İstanbul Belediye Konservatuvarında piyano eğitimi almaya başladı.

Sanatçı, Alman Lisesi'nde okurken müzikle ilgilenmeye devam etti. Okul orkestrasıyla 1970'te Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'na katılan Kibar'ın org çalarak aldığı "En İyi Beste Ödülü", ilk ödülü oldu.

Robert Kolej Kimya Mühendisliği bölümünde okurken Timur Selçuk ile çalışan Kibar, 1974'te Timur Selçuk Orkestrası'nın kendi adını taşıyan albümünde org çaldı. Kibar'ın ilk bestelerinin yer aldığı albümdeki "Panayır Günü" adlı eser, çok sayıda Yeşilçam filminde kullanıldı.

İlk bölümü 1975'te yayınlanan Hababam Sınıfı serisinin müziğini yapan sanatçı, Altın Portakal Film Müziği ödülüne değer görüldü.

Söz yazarı Çiğdem Talu ile birlikte çok sayıda şarkıya imza attı

Melih Kibar, 1975'te Eurovision yarışması için "Çoban Yıldızı"nı besteledi. Timur Selçuk'un düzenlediği, İstanbul Gelişim Orkestrası'nın yorumladığı parça, Türkiye elemelerinde halktan en çok oy alan şarkılar arasına girdi.

Erol Evgin'in, 1977'de 45'lik olarak müzikseverlerle buluşturduğu "İşte Öyle Bir Şey" albümündeki tüm şarkıların sözlerini Çiğdem Talu yazarken, müziklerin tamamına Melih Kibar imza attı.

Sanatçı, bir röportajında, Timur Selçuk aracılığıyla tanıştığı söz yazarı Talu ile yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları aktarmıştı:

"Ben 1975 Eurovision şarkısına beste yolladıktan sonra Çiğdem Talu ile çalışmaya başladım. Bundan sonra Çiğdem artık yabancı şarkılara söz yazmayacağını sadece benle çalışacağını söyledi. Tam bu sırada Erol Evgin'e 'Sevdan Olmasa' ve 'İşte Öyle Bir şey' adlı şarkıyı yaptık. Erol bunları dinleyince bayıldı ama birden çantasını açtı ve bir Julio Iglesias kaseti çıkarttı. Çiğdem'e bunları uzatarak 'Önce bunları okumak istiyorum, söz yazar mısın?' dedi. Çiğdem Talu, 'Hayır. Bunu okuyacaksın.' dedi. 'İşte Öyle Bir Şey' adlı şarkının tabii ki bir hikayesi var. Ama bu Çiğdem Talu'nun özel bir sırrı ve bunu açıklayamamam. Bir anım var, bu şarkıyı ilk yaptığımızda bunun plakçısı geldi ve 'Ablacığım bunun sözleri çok güzel ama şu hanileri biraz azaltsak.' dedi."

Kibar, 1980'de yayınlanan "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalinin bestelerine de imza attı.

Sözlerini Talu'nun yazdığı, bestelerini Kibar'ın yaptığı "Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "İçimdeki Fırtına", "Söyle Canım", "Hep Böyle Kal" ve "Bunlar da Geçer" adlı şarkılar Türk pop müziğinin unutulmazları arasında yer aldı.

Birlikte 270 şarkıya imza atan ve magazin gündeminde de sıkça yer bulan çift, Çiğdem Talu'nun hayatını kaybettiği 28 Mayıs 1983'e kadar beraber çalıştı.

Eserleri birçok ödüle değer görüldü

Melih Kibar, 1983'te çalışmaya başladığı İlhan İrem'in "Pencere" albümünün müzikal direktörlüğünü yaptı.

İrem'in sözlerini yazdığı, Kibar'ın bestelediği "Halley" adlı eser, 1986'da Klips ve Onlar tarafından yorumlandı. Şarkı Eurovision Türkiye birincisi ve finalde de Avrupa dokuzuncusu oldu.

Sözleri Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu'ya ait Melih Kibar bestesi "Sev", 1993'te Arzu Ece tarafından seslendirilerek, Eurovision'da Türkiye'yi temsil etti.

Başarılı sanatçı, 2001'de "Yadigar" adını verdiği albümü müzikseverlerle buluşturdu.

Ünlü isimlerin yorumladığı albüme ilişkin bilgi veren Kibar, bir röportajında, şunları kaydetmişti:

"Yadigar, benim 25 yıldır yapmak istediğim çalışma. Benim bu sanat yılımda, değerli dostlarımız Dost Müzik ile yaptığımız ve 6 sözlü, 7 enstrümantal bestemin yer aldığı bir albüm. Vokallerde Candan Erçetin, Yaşar, Yeşim Salkım, Emre Altuğ, Demet ve Sibel Gürsoy'un yer aldığı albümün bir bölümünde enstrümantal şarkılar yer alıyor. İnsanları bir yerlere götüren şarkıların bir bütün olarak toplandığı bir albüm oldu sanıyorum."

Kibar, "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununun müzikleriyle 2000'de Afife Tiyatro Ödüllerinde "En İyi Besteci" ödülüne layık görüldü.

İlk olarak Avukat Şefika Pekin ile evlenen Kibar'ın Selin adlı kızı dünyaya geldi. Ethel Hanım ile evliliklerinden Merve adlı bir kızı daha olan sanatçı, uzun süren kanser tedavisinin ardından 7 Nisan 2005'te İstanbul'da vefat etti.

Hababam Sınıfı, Melih Kibar, Çiğdem Talu, Eurovision, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Unutulmayan film müziklerinin bestecisi: Melih Kibar - Son Dakika


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