Son Dakika Haberleri: Ünye'de İş Yeri Kurşunlandı

Ünye'de İş Yeri Kurşunlandı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yeri kurşunlandı.

Ünye'de İş Yeri Kurşunlandı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yeri kurşunlandı. Olay, Liseler Mahallesi Bahri Kaymak Sokak'ta meydana geldi. Turgut S.'ye ait bir iş yerinde 16.00 sıralarında beyaz bir araçla gelen Murat A. isimli şahıs iş yerine ateş etmeye başladı. Saldırının ardından ateş eden şahıs geldiği 52 LM 954 plakalı araçla olay yerinden kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırının alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kiralık aracı Cerrahoğlu Sokak 4. Geçit'te terk ederek kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:51 Kaynak: İHA

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