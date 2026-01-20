Ürdün'den İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ürdün'den İsrail'e UNRWA Tepkisi

20.01.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, İsrail'in Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait tesisleri yıkmasını uluslararası hukuka aykırı buldu.

Ürdün, İsrail'in Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait yerleşkeye el koymasını ve tesisleri yıkmasını, "Filistinlilerin geri dönüş hakkının hedef alınması" şeklinde değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin, Ocak 2025'te faaliyetlerini yasakladığı UNRWA'nın Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan merkezindeki binaları yıkmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın gerginliği ciddi şekilde tırmandırdığı, uluslararası hukuk ile BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlığını açık şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Bakanlık Sözcüsü Fuad Mecali'nin ifadelerine yer verilen açıklamada, Ürdün'ün "İsrail'in bu hukuka aykırı ve meşru olmayan eylemiyle UNRWA'yı hedef alan sistematik faaliyetlerine devam etmesini kesinlikle reddettiği" belirtildi.

Mecali, İsrail'in uygulamalarının UNRWA'yı, sembol değerini, Filistinli mültecilerin uluslararası hukuk uyarınca var olan geri dönüş ve tazminat hakkını hedef aldığı konusunda uyardı.

Ürdünlü yetkili, uluslararası topluma, yasal ve ahlaki sorumluluk üstlenme, İsrail'in UNRWA'yı hedef alan karar ve uygulamaları karşısında durma çağrısında bulundu.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkımı

İsrail güçleri, sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanması

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Doğu Kudüs, Güncel, İsrail, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika

11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:01:09. #7.11#
SON DAKİKA: Ürdün'den İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.