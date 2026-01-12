Ürdün'den Suriye'ye 51 Tır İnsani Yardım - Son Dakika
Ürdün'den Suriye'ye 51 Tır İnsani Yardım

12.01.2026 13:22
Ürdün, Suriye'de zor durumda yaşayan aileler için 51 tır insani yardım gönderdi.

Ürdün, Suriye'de zor şartlar altında yaşayan ailelere destek amacıyla 51 tır insani yardım gönderdi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ürdün Krallığı'nın talimatları doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerin, Dışişleri ve Yurtdışı İşler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde, kardeş ülke Suriye'ye insani yardım konvoyu gönderdiği ifade edildi.

Yardım konvoyunun temel gıda maddeleri ile insani yardım malzemeleri taşıyan 51 tırdan oluştuğu kaydedildi.

İnsani yardımın kolay ve profesyonel şekilde ulaşımını sağlamak için Suriye hükümeti ile koordinasyon içerisinde hareket edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'den daha önce de Suriye'ye zor şartlar altında yaşayan ailelere destek amacıyla prefabrik ev, tıbbi malzeme ve ilaç gibi yardım malzemeleri gönderilmişti.

Suriye'de Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim, ülke genelinde güvenliği sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Ürdün, Son Dakika

