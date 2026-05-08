Urfa’da muhtarlık husumeti kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Urfa’da muhtarlık husumeti kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Urfa’da muhtarlık husumeti kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
08.05.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavga faciayla sonuçlandı. İddiaya göre muhtarlık seçiminden kaynaklanan husumet nedeniyle başlayan tartışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’da aileler arasında uzun süredir devam ettiği öne sürülen muhtarlık husumeti kanlı sona erdi. Haliliye ilçesine bağlı Konaç Mahallesi’nde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaşamını yitirirken, olay mahallede büyük paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AMCA ÇOCUKLARI ARASINDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, bugün saat 14.05 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Konaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında muhtarlık seçiminden dolayı önceden husumet bulunan amca çocukları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Mahallede yükselen silah sesleri çevrede büyük korku ve paniğe yol açarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Kada, Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

JANDARMA MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Çatışmanın yaşandığı bölgede inceleme başlatılırken, olay sonrası kaçtığı belirlenen şüpheli Mahmut Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, bölgede gerginliğin yeniden yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali Karademir

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Cinayet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Urfa’da muhtarlık husumeti kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi

17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:42:22. #7.12#
SON DAKİKA: Urfa’da muhtarlık husumeti kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.