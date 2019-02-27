Uşak Fevzi Çakmak Kız Andolu İmam Hatip Lisesinden 'Vefa Projesi'

Uşak Fevzi Çakmak Kız Andolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yalçın Kılıç, koordinatör öğretmen Müzeyyen Küçükkaya ile öğrencileri "Vefalı nesiller Ecdadının Peşinde" isimli bir projeyi hayata geçirdi.

Uşak Fevzi Çakmak Kız Andolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yalçın Kılıç, koordinatör öğretmen Müzeyyen Küçükkaya ile öğrencileri "Vefalı nesiller Ecdadının Peşinde" isimli bir projeyi hayata geçirdi.



Vefalı ve bilinçli bir nesil yetiştirmek adına hazırlanan ve uygulamaya konulan projede sınıflardan belirli öğrenciler seçilerek planlan yerlere ziyaretler gerçekleştirildi. ilk olarak Uşak Huzur Evi ziyaret edildi. Öğrenciler büyüklerinin deneyimlerinden faydalanırken onların duygu ve düşüncelerine ortak oldular. Huzur evi sakinleri de gerçekleştirilen bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Uygulamanın devamında Budaklar Köyü İlkokuluna gidildi. Buradaki öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımı yapıldı. Lise düzeyindeki öğrencilerin kendilerinden küçük öğrencileri de ziyaret etmeleri, onları unutmamaları vefanın bir örneği olarak kendilerine öğretildi.



Projenin devamında önceden tespit edilen ve izin alınan yaşlılar ve hastalar, evlerinde ziyaret edildi. Görüşmelere 3-4 kişilik gruplar halinde giden öğrenciler, hasta ve yaşlı ziyaretinin adabını yaşayarak öğrendiler. Öğrenciler son olarak emekli öğretmen Mehmet Göç'ü evinde ziyaret ettiler.



Öğrencilerden olumlu geri dönüş alınan projenin her eğitim-öğretim yılında devam ettirilmesi planlanıyor. - UŞAK

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