Uşak'ta Asayiş Denetimi: 13 Av Tüfeği ve 5 Tabanca Ele Geçirildi

31.01.2026 14:17
Uşak'ta yapılan denetimde ruhsatsız 13 av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca ve 11 kişiye adli işlem yapıldı.

Uşak'ta iş yerlerine yönelik asayiş denetiminde 13 ruhsatsız av tüfeği ve 5 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, 218 fişek, 17 mermi, çok sayıda bıçak, çakı, balta, kasatura gibi kesici alet ve 60 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

