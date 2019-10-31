Uşak'ta işçi servisi devrildi: Yaralılar var
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Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaza, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.
(Mine Tatay/İHA)
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