Son Dakika Haberleri: Uşak'ta işçi servisi devrildi: Yaralılar var
Son Dakika Güncel Uşak'ta işçi servisi devrildi: Yaralılar var

Uşak'ta işçi servisi devrildi: Yaralılar var

7 saat önce

Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

Uşak'ta işçi servisi devrildi: Yaralılar var, System.String[]

Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.

(Mine Tatay/İHA)

İşçi, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
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