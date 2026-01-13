Uşak'ta bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 4 bin 577 kullanımlık A4 sentetik bonzai, bir miktar esrar ile sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında adreste bulunan A.T.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
Son Dakika › 3-sayfa › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?