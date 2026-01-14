Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Uşak'ın Banaz ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Uşak-Ankara kara yolunda şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Araçta 135 gram metamfetamin bulundu. Otomobildeki M.Y. ve H.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
