Uşakspor'da iki dışarı bir içeri

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor'da yönetim iki oyuncuyla yollarını ayırırken, dış transferde bir takviye gerçekleştirdi.

Kırmızı siyahlılarda Erdi Zengin ve Emre Demir'e katkıları için teşekkür eden kurmaylar, Afjet Afyonspor'dan sol bek İsmet Benli'yi kadroya dahil etti. Afyon ekibinde 3 şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Uşak ekibi için ter dökeceği belirtildi. Belediye Kütahyaspor'da profesyonel olan İsmet daha sonra Afyonkarahisarspor, Tavşanlı Linyitspor, Salihli Belediyespor, Bodrumspor kulüplerinde de görev aldı.