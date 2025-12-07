Uşakspor'dan Dördüncü Mağlubiyet

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 6 haftayı namağlup lider geçtikten sonra yaşadığı düşüşe engel olamayan Uşakspor üst üste dördüncü mağlubiyetini evinde alt sıralardaki rakibi Alanya 1221 FK'ya 2-0 yenilerek aldı. Teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde grupta ilk 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede yer alan Uşakspor, son 6 maçta ise yalnız 1 galibiyet alıp 5 kez sahadan yenik ayrıldı. Geçen hafta Balıkesirspor deplasmanındaki yenilgiyle Play-Off hattından bile çıkan Uşak, kötü gidişe son veremeyince 19 puanda kaldı. Uşakspor'un kadrosundaki 10 futbolcu da futbolda bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları almıştı.