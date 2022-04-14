Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı

14.04.2022 23:20
Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı

Uşakspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Uşakspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ümit Karan ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

(Köksal Kılınç/ İHA)

Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı
Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı
Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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