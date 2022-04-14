Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Uşakspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ümit Karan ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

(Köksal Kılınç/ İHA)