Uşakspor zincir kırma peşinde - Son Dakika

Uşakspor zincir kırma peşinde

22.12.2020 11:03
Uşakspor zincir kırma peşinde, System.String[]

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır bileği bükülmemesine rağmen üst üste 3 beraberlikle puan tablosunda ikinci sıradaki yerini kaybeden Uşakspor, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır bileği bükülmemesine rağmen üst üste 3 beraberlikle puan tablosunda ikinci sıradaki yerini kaybeden Uşakspor, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta Uşakspor 14 maç sonunda topladığı 26 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada yer alırken, koronavirüs vakaları nedeniyle maçları ertelenen Kocaelispor'un ise 10 maçta 17 puanı var.


Kocaelispor, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor zincir kırma peşinde - Son Dakika Spor


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