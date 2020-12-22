Uşakspor zincir kırma peşinde

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır bileği bükülmemesine rağmen üst üste 3 beraberlikle puan tablosunda ikinci sıradaki yerini kaybeden Uşakspor, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta Uşakspor 14 maç sonunda topladığı 26 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada yer alırken, koronavirüs vakaları nedeniyle maçları ertelenen Kocaelispor'un ise 10 maçta 17 puanı var.