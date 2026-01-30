Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 45-21 mağlup etti.
Başkentteki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-8 önde bitiren Üsküdar Belediyespor, sahadan da galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Üsküdar Belediyespor Farklı Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?