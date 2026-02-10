Üsküdar'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üsküdar'da Metruk Binada Yangın

Üsküdar\'da Metruk Binada Yangın
10.02.2026 06:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da 7 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye tarafından 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Üsküdar'da 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'ta 7 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çıkan dumanlar çevre yerleşim yerlerinden de görüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Belediye, İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
Herkes onu konuşuyor 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
12 maçtır yenilmiyorlar Bu takımı kim durduracak 12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi... En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

07:07
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
06:55
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
06:31
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
06:22
Tel Aviv ve Atina’nın uykularını kaçıran fotoğraf Bölgede büyük panik hakim
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim
06:12
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 07:34:45. #7.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.