Üsküdar'da 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'ta 7 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çıkan dumanlar çevre yerleşim yerlerinden de görüldü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?