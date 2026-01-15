Üsküdar'da Miraç Gecesi Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üsküdar'da Miraç Gecesi Programı Düzenlendi

15.01.2026 22:25
Üsküdar Ayazma Camisi'nde Miraç gecesi programında Kur'an okundu, vaaz verildi ve ikram yapıldı.

İstanbul İl Müftülüğünce Üsküdar Ayazma Camisi'nde "Miraç Gecesi" programı düzenlendi.

Akşam namazından sonra başlayan programda kentteki çeşitli camilerde görevli imam ve müezzinler Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet Akademisi Haseki Külliyesi İlahi Korosu'nun naatlar seslendirdiği programda İl Müftü Yardımcısı Arif Cevlek da vaaz verdi.

Cenabıhakk'ın bazı ayetlerini ve mucizelerini göstermek üzere Hazreti Muhammed'i yolculuğa çıkardığını anlatan Cevlek, "Miraç hadisesinin olduğu dönem aslında biz Müslümanlar için bize birtakım ibretler ve alacağımız dersleri ihtiva etmektedir. Malumunuz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam risalet göreviyle görevlendirildiği zaman Mekke müşrikleri Allah Resulü'nü önce görmezden geldiler. Onu pek dikkate almak istemediler. O yokmuş gibi davrandılar ki Peygamber Efendimiz bu davet görevinden sarfınazar etsin. Bundan başarılı olamadılar." diye konuştu.

Cevlek, müşriklerin daha sonra ikinci aşamaya geçtiğini, tehditler, teklifler ve talepler döneminin başladığını, yine de Allah Resulü'nü risalet görevini tebliğ etmekten alıkoyamadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Miraç hadisinde Cenabıhakk'ın Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam vasıtasıyla müminlere 'Gözümün nuruydu.' diye tarif ettiği namazı ikram etmişti, hediye etmişti. Namaz müminin günlük miracıydı. Ruhen ve bedenen yükselip arındığı ve Allah'a yöneldiği, iç huzurunu sağladığı bir ibadetti. Onun için de Allah Resulü hayatının son demine kadar ki biliyorsunuz vefat etmeden önce ila 'Refik-i a'la' demişti en yüce dosta. 'Gözümün nuru namazı asla ve asla terk etmeyin.' demişti. O anlamda namaza devam etmemizi, namazla hayatımızı planlamamızı, namazla kendimizi arındırmamızı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz bize öğretti. İkincisi sabrın sonunda mutlaka Allah'ın rahmetinin geleceğiydi."

O dönem Müslümanlara yapılan zulmün daha fazlasını bugün Mescid-i Aksa'nın çevresinde, Gazze'de ve Filistin'de çağdaş müşriklerin yapmaya devam ettiğini aktaran Cevlek, İslam dünyasının artık kan revan olduğu bir dönemi yaşadığını dile getirdi.

Üsküdar Müftüsü İbrahim Kapancı'nın cemaate dua ettirdiği programda cami çıkışında su, kek, süt ve kandil simidi ikram edildi.

Kaynak: AA

