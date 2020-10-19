Üsküdar'ın sanat ve meslek edindirme kursları ÜSMEK hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdarlıların hizmetine sunulan Üsküdar Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (ÜSMEK) eğitim başladı.

Bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla açılan ÜSMEK'in açılışı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından yapıldı.

ÜSMEK Fıstıkağacı Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da katıldı.

Hilmi Türkmen, belediyeye gelen talepler doğrultusunda ÜSMEK eğitimlerini başlattıklarını söyledi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaptıklarına işaret eden Türkmen, "Bu kursları Üsküdar'da ÜSMEK adıyla aynen kaldığı yerden hatta daha da iyi bir noktaya taşıyacak şekilde açmaya karar verdik. Burada 18 ayrı dalda 11 merkezimizle Üsküdar'da şu anda 11 bölgede 256 programda bu kursları açıyoruz." dedi.

ÜSMEK'in sadece bir eğitim ve meslek edindirme kursu değil aynı zamanda önemli bir sosyal faaliyet alanı olduğunun altını çizen Türkmen, şunları kaydetti:

"İşin sosyolojik ve psikolojik boyutu da en az meslek edindirme boyutu kadar ve hatta daha fazla önemlidir diye düşünüyorum. Kaldı ki Üsküdarımız bir hanım sultanlar şehri. Üsküdar tarihinde hanımların sosyal hayatta ve vakıf hizmetlerinde eserleri çoktur. Dolayısıyla İstanbul'da eğer bu sosyal proje, bu meslek edindirme kursları devam etmesi gerekirse ki gerekmektedir, en öncelikli ilçesi Üsküdar'dır. Bizim bu projeyi tanıtmak için yaptığımız paylaşımdan sonra İstanbul'umuzun değişik ilçe belediye başkanları aynı anlayışla bu kursları açmaya karar verdiler."

Türkmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınması gereken önlemlere de dikkat edildiğini, eğitimler süresince maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu söyledi.

ÜSMEK kapsamında toplam 11 merkezde "Müzik ve Gösteri Sanatları", "Sanat ve Tasarım", "Kişisel Gelişim", "Seramik ve Cam", "El Sanatları", "Giyim Üretim Teknolojileri", "Diksiyon" ve "Yabancı Dil" başta olmak üzere 18 alan 256 farklı programda eğitimler gerçekleştirilecek.