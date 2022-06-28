Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından, ünlü isimler sosyal medya hesaplarında Arkın'ın fotoğraflarını paylaşarak, üzüntülerini dile getirdi.

Yeşilçam'da Arkın ile birçok yapımda başrolü paylaşan Hülya Koçyiğit, Instagram hesabında birlikte çekilmiş fotoğraflarına yer vererek, "Sinemanın bana kattığı değerlerden sevgili arkadaşım Cüneyt Arkın'ın vefat haberi ile derin üzüntü içindeyim. Türk sineması bir ustasını, bir çınarını daha kaybetti bugün. Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde. Başta sevgili ailesi olmak üzere, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Filiz Akın, İnstagram'daki paylaşımında, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Sanki içime doğmuş da acı haberi duymak istemiyormuşum gibi televizyonu açmamıştım bu sabah. Hala haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum. Telefonlarım çalıyor durmadan. Öyle üzgünüm ki. Hani klasik bir tanımlama vardır, 'O bizim Karamuratımız, Battal Gazimiz, Maçkoçoğlumuz, dünyayı kurtaran cengaverimizdi.' falan filan. En kısa haliyle 'O bizim Cüneyt Arkın'ımızdı."

Sanatçı Gülşen Bubikoğlu, büyük üzüntü içinde olduğuna işaret ederek, "Bu sabah aldığım acı haberle göğsüme bir yumruk oturdu. Cüneyt Arkın'ı kaybetmişiz. Sinemanın en güçlü aktörü, sağlığını bedel olarak ödeyen, benim en yakışıklı partnerim. Hiçbir şeye odaklanamadan oturduğum yerde kalakaldım. Ne kadar üzgünüm, anlatamam. Canım Betül ve güzel aileye baş sağlığı ve sabır diliyorum. Zor kabullenilecek bir kayıp. Huzur içinde uyusun canım dostum." paylaşımında bulundu.

Oyuncu Serdar Gökhan, "Sevgili büyüğüm. Beklemediğim bir anda seni kaybetmenin üzüntüsü ve şaşkınlığı içindeyim. Ruhun şad, mekanın cennet, makamın ali, ahiret yolculuğun aydınlık olsun. Sanat dünyamızın, milletimizin ve kederli ailesinin başı sağ olsun. Rabbim eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabırlar ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.

Türk sinemasının Sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray ise "Canım Cüneyt, bundan sonra yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki... Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak." şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.

"Gençlik yıllarımın yakışıklı kahramanı"

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Twitter hesabındaki mesajında, "Üzüntüm büyük. Işıklar içinde uyusun Cüneyt Arkın. Sevgiyle, saygıyla teşekkür ediyorum bu halka verdiği her şey için." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nilgün Belgün, "Gençlik yıllarımın yakışıklı kahramanı. Çok üzgünüm çok. Başımız sağ olsun mekanı cennet olsun." derken, Melek Baykal, "Bir yıldız kaydı gitti. Türk sinemasının çok önemli bir ismini Cüneyt Arkın'ı kaybetmişiz. Yolunuz açık olsun, yattığınız yer incitmesin. Allah ailesine sabırlar versin." paylaşımını yaptı.

Oyuncu, yönetmen, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, "Başımız sağ olsun. Gerçek şu ki Cüneyt Arkın ölümsüzdür. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Mekanın cennet olsun kıymetli abim." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

"Gönlümüzün süper kahramanıydın"

Müzisyen Kıraç, "Sen gönlümüzün tartışmasız süper kahramanıydın. Güle güle git." paylaşımını yaparken, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ da şunları kaydetti:

"Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın usta ismi, çocukluğumuzun kahramanı Cüneyt Arkın ile 'Kuruluş Osman' dizimizde beraber olduk. Dizimizde canlandırdığı Ak Sakallılar'ın lideri karakteriyle Cüneyt Ağabeyi tekrar ekran başında izlemekten gurur duyduk. İyi ki yollarımız kesişti. Kendisinden çok şey öğrendik. Türk milletine olan aşkı, çalışma azmi, bilgisi ve nezaketiyle yolumuza rehber oldu. Sevgili Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Hayat verdiğin karakterlerle her daim hafızalarda ve gönüllerde olmaya devam edeceksin."

Oyuncu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, "Cüneyt Arkın bir duruşun adıdır. O duruşun adı da delikanlılıktır. Mekanın cennet olsun Delikanlım…" ifadelerini paylaştı.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, oyuncu Aras Bulut İynemli, Engin Altan Düzyatan, Burak Özçivit, Burcu Biricik, Ezgi Mola, Murat Kekilli, Arzum Onan ,Merve Dizdar, Pelin Çift, Armağan Çağlayan, da sosyal medya hesaplarından baş sağlığı dileğinde bulundu.