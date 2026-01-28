Üvey Oğul Bıçakladı: Yüksel Bozkurt Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Üvey Oğul Bıçakladı: Yüksel Bozkurt Hayatını Kaybetti

Üvey Oğul Bıçakladı: Yüksel Bozkurt Hayatını Kaybetti
28.01.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de üvey oğlu tarafından bıçaklanan Yüksel Bozkurt, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Eskişehir'de üvey oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Yüksel Bozkurt, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'taki bir apartman girişinde 13 Ocak tarihinde meydana geldi. 25 yaşındaki Harun Özbek, kavga ettiği üvey babası 50 yaşındaki Yüksel Bozkurt'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralı Bozkurt, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli polis tarafından yakalandı. Harun Özbek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yüksel Bozkurt'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Ocak tarihinde hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Bozkurt, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üvey Oğul Bıçakladı: Yüksel Bozkurt Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:58:03. #7.11#
SON DAKİKA: Üvey Oğul Bıçakladı: Yüksel Bozkurt Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.