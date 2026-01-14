Uyuşturucu ile Mücadele İçin Eğitim Programı

Muş'ta "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının bireyler üzerindeki fiziksel, ruhsal ve sosyal etkilerini anlattı.

Ailelerin bağımlılıkla mücadelede üstlendiği rolün önemine dikkat çeken ekipler, riskli davranışlar ve ailelerin bu süreçte dikkat etmesi gereken hususlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim kapsamında çocuklar ve gençlerin uyuşturucu maddelerden korunmasına yönelik alınabilecek önleyici tedbirler anlatıldı.

Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, erken farkındalık ve bilinçli yaklaşımın bağımlılıkla mücadelede önemli bir unsur olduğu vurgulandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak, uyuşturucuyla mücadelenin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Boydak, "Bu mücadele sadece emniyet güçlerinin değil, annelerin, kadınların ve ailelerin yaptığı bir mücadeledir. Bu konuda en başından önlem almayı hedefliyoruz." dedi.