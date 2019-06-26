Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

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Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

Ormanlık alanda kafatası ve çok sayıda kemik bulundu

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.