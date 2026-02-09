Uyuşturucu Operasyonları: 144 Gözaltı - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonları: 144 Gözaltı

09.02.2026 08:14
Son 10 günde 24 ilde yapılan operasyonlarda 144 şüpheli yakalanarak 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlüklerimizce; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

