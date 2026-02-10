Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı

10.02.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14 ilde 305 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 14 ilde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 305 şüpheli gözaltına alındı. Grupların kapatılması için hukuki süreç başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve özendirme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul genelinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının polisiye tedbirlerden kaçmak için anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden bir pazar ağı kurmaya çalıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında bu gruplarda ve kanallarda yönetici, moderatör olarak faaliyet gösteren şüpheliler tespit edilip, gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

305 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede 346 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 305 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan söz konusu grup ve kanalın erişim engeli ve kapatılmasıyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor
Korkunç kaza Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda Acil kan çağrısı yapıldı Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ’’Ben gidiyorum’’ dedi
Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim ''Ben gidiyorum'' dedi
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 10:40:52. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.