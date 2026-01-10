Uyuşturucu Operasyonunda 1,9 Milyar Lira Değerinde Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonunda 1,9 Milyar Lira Değerinde Madde Ele Geçirildi

10.01.2026 12:19
Bakanlık, İstanbul ve Gürbulak'ta 1,9 milyar lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; İstanbul Havalimanı'nda Meksika'dan gelerek transit olarak Avustralya'ya gidecek olan kargo gönderisinde 443 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da İran'dan gelen tırda 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonların 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucu riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler üzerinde hem fiziki temassız kontrol sistemlerimizle (X-RAY) hem de hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, yaklaşık 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız kararlı mücadelesine 2026 yılında da aralıksız sürdürecektir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
