Uyuşturucu Saklayan İki Şüpheli Tutuklandı

Bakırköy'de otomobilde kurdukları düzenekte uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Cevizlik Mahallesi'ndeki denetimler sırasında bir otomobili durdurdu.
Sürücü ile yanında bulunan kişinin şüpheli hareketleri üzerine otomobilde arama yapıldı.
Şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu kurdukları düzenekte sakladıkları tespit edildi.
Otomobil sürücüsü H.A. (32) ile A.B. (29) gözaltına alındı.
Farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
