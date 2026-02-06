Uyuşturucu Soruşturmasında 14 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın bulunduğu 14 kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, 27 kişi hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden bir kısmının gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözlatına alınan isimler bugün Çağalayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 19 kişi tutuklama, 2 kişi ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın bulunduğu 14 kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde, bir kişiye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.