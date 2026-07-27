Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim - Son Dakika
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Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim

Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve test veren Sıla Gençoğlu, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen temiz raporun ardından suskunluğunu bozdu. Kamuoyuna mesaj gönderen ünlü şarkıcı, hayatı boyunca gençlere ve topluma örnek olmaya çalıştığını belirterek, adli süreçten alnının akıyla çıktığını vurguladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında 16 Temmuz 2026 tarihinde ifadesine başvurulan ve adli incelemeye tabi tutulan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun Adli Tıp raporu açıklandı. Test sonuçlarının temiz çıktığını belirten Sıla, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaşarak kamuoyuna duyuruda bulundu.

<a class='keyword-sd' href='/uyusturucu/' title='Uyuşturucu'>Uyuşturucu</a> testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim

"BEN KENDİMDEN EMİNDİM"

Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine seslenen Sıla Gençoğlu, süreç boyunca topluma ve gençlere örnek olma sorumluluğuyla hareket ettiğini vurguladı. Rapordan çıkan sonucun kendisini doğruladığını belirten ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli dostlarım,

Meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hayatımda hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim.

Geçtiğimiz günlerde, yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi.

Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim

Bugün adli tıp raporum çıktı.

Ben kendimden emindim. Adli tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkimin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu."*

Sıla, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde gözaltına alınmış ve gerekli numuneleri verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Adli Tıp Kurumu, Sıla Gençoğlu, Uyuşturucu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sıla Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    çirkini öpmemişler en namuslu benim demiş. 0 0 Yanıtla
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