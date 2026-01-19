İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) saç, kan ve idrar örneği alınan Timuçin Ünal ve Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Timuçin Ünal ve Ümit Karan'a yönelik uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.