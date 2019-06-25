Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama
23 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:52 Kaynak: AA
'nın Kozan
ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Arslanlı
Mahallesi Ahmetağalar mevkisindeki bir portakal bahçesinde 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, A.Ö ve H.H. tutuklandı.
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