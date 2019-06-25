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Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama

23 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Arslanlı Mahallesi Ahmetağalar mevkisindeki bir portakal bahçesinde 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, A.Ö ve H.H. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:52 Kaynak: AA
Arslanlı, Kozan, Adana, Uyuşturucu Ticareti, Güncel
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