Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı
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Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adli konrolle serbest bırakılan Zafer Aksoy (33) ile sevgilisi Sema Beyhan (28), savcılık itirazının ardından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adli konrolle serbest bırakılan Zafer Aksoy (33) ile sevgilisi Sema Beyhan (28), savcılık itirazının ardından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
? İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Büro Amirliği, ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, Pazartesi günü, Burhaniye ve Yeni Mahalle'de 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen sevgililer Zafer Aksoy ile Sema Beyhan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz sonucu  Zafer Aksoy ile Sema Beyhan bugün tekrar gözaltına alındı. Sevgililer sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:32 Kaynak: DHA
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