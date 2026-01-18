Üzengili Köyü'nde 33 Yıl Sonra Çığ Felaketi Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üzengili Köyü'nde 33 Yıl Sonra Çığ Felaketi Anma Töreni Düzenlendi

Üzengili Köyü\'nde 33 Yıl Sonra Çığ Felaketi Anma Töreni Düzenlendi
18.01.2026 14:50
Bayburt'un Üzengili köyünde 18 Ocak 1993'te meydana gelen ve 59 can kaybına yol açan çığ felaketinin 33. yılı anısına düzenlenen etkinlikte dualar ile felakette hayatını kaybedenler anıldı. Özellikle felaketten kurtulan Hatice Karaaslan, geçen yıl vefat etmesine rağmen unutulmadı. Anma programı, mezarlıkta Kur'an okunması ve köy camisinde kılınan namaz ile sona erdi. Hatice Karaaslan'ın oğlu, acının hala taze olduğunu ifade etti.

Bayburt'un Üzengili köyünde 33 yıl önce meydana gelen ve 59 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yıl dönümü dolayısıyla köyde anma programı düzenlendi. Geçen sene vefat eden, felaketin sembol ismi olan Hatice Karaaslan ve tüm çığ şehitleri için dualar edildi.

Bayburt merkeze bağlı Üzengili köyünde 18 Ocak 1993 tarihinde yaşanan ve Türkiye tarihinin en acı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen çığ faciasının 33'üncü yılında anma programı gerçekleştirildi. Düzenlenen programda, köy halkı ve hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıkta bir araya gelerek, Kur'an-ı Kerim okudu.

Sembol isim Hatice Karaaslan unutulmadı

Anma töreninde bu yıl, 1993'teki felaketten yaralı kurtulan ve enkaz altındayken sarf ettiği "Allah Ümmet-i Muhammed'i, Filistin'i, Bosna'yı kurtarsın" sözleriyle hafızalarda yer eden Hatice Karaaslan da dualarla anıldı. Geçen yıl 11 Ocak'ta 83 yaşında hayatını kaybeden ve 'Yılın Annesi' seçilen Karaaslan'ın sene-i devriyesi vesilesiyle mevlit okutuldu.

"Acımız ilk günkü gibi taze"

Çığ felaketinin tanıklarından, Hatice Karaaslan'ın oğlu İrfan Karaaslan aradan geçen yıllara rağmen acının dinmediğini belirterek, "33 yıl önce kaybettiğimiz 59 vatandaşımızı ve geçtiğimiz yıl vefat eden annemiz Hatice Karaaslan'ı rahmetle anıyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.

Köy camisinde kılınan namazın ardından anma programı sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üzengili Köyü'nde 33 Yıl Sonra Çığ Felaketi Anma Töreni Düzenlendi

SON DAKİKA: Üzengili Köyü'nde 33 Yıl Sonra Çığ Felaketi Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
